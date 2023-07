information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 13:58

Invité d'honneur, le Premier ministre indien Narendra Modi a assisté avec le chef de l'Etat français au défilé militaire du 14-Juillet, après s'être vu décerner la grand'croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. "L'Inde et la France célèbrent 25 ans de partenariat stratégique et un lien de confiance et d’amitié toujours plus fort", a salué sur Twitter Emmanuel Macron.