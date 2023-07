information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 10:46

Le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur l’avenue des Champs-Élysées, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. L’occasion d’honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés au service de la France et des Français. Cette année, le défilé militaire a pour thème "Nos forces morales". Comme chaque année, de nombreux Français et touristes étaient présents pour assister au défilé.