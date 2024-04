information fournie par France 24 • 25/04/2024 à 23:10

Les Palestiniens disent avoir exhumé près de 400 corps au sein des hôpitaux d'Al-Chifa à Gaza et de Nasser à Khan Younès. Ils affirment qu'Israël est à l'origine de ces fosses communes, mais l'Etat hébreu dément ce qu'il qualifie d'"accusations sans fondement". La Maison Blanche réclame au plus vite une “enquête fouillée et transparente”.