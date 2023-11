Ce que l'on sait de l'accord entre Israël et le Hamas

information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 15:11

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas sur la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont annoncé jeudi des responsables israéliens et palestiniens sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza. Le Qatar, médiateur clé, avait annoncé mercredi une trêve renouvelable de quatre jours dans les combats, doublée d'un échange d'otages retenus à Gaza et de Palestiniens détenus dans trois prisons israéliennes. Le décryptage de Cyril Payen, chroniqueur international à France 24.