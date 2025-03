Cauchemar au paradis : aux îles Canaries, la crise des eaux usées

information fournie par France 24 • 14/03/2025 à 11:54

40 piscines olympiques. C’est la quantité d’eaux usées qui est déversée chaque jour dans la mer aux îles Canaries. Parmi les quelque 400 points de rejets sur l’archipel, seulement un peu plus d’un quart est autorisée. Le boom touristique et démographique des dernières décennies n’a été accompagné d’aucune planification pour l’évacuation des eaux usées. La majorité est donc peu ou pas traitée avant d’être rejetée en mer via des canalisations, parfois illégales. Alors que les autorités tentent d’accélérer l’implantation de stations d’épuration dernier cri, la situation reste très préoccupante, notamment pour la santé des habitants et visiteurs. Reportage à Ténérife, l’île la plus touristique de l'archipel, d’Armelle Exposito et Victoria David.