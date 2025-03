information fournie par France 24 • 11/03/2025 à 08:02

A la Une de la presse, ce mardi 11 mars, la collision, hier, entre un pétrolier et un cargo en mer du nord, au large de l’Angleterre. Un accident dont les causes restent à déterminer. Le rendez-vous, aujourd’hui, ) Paris, des chefs d’état-major de l’UE et de l’Otan. Les Américains n’ont pas été invités. La rencontre PSG/Liverpool ce soir. Et encore un coq jugé trop bruyant.