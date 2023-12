Casino en négociation avec Auchan et Intermarché pour céder ses hyper et supermarchés

information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 10:37

Casino est dans la tourmente. Le géant de la grande distribution française fait face à une dette colossale et doit céder ses magasins de grande taille : 313 supermarchés et hypermarchés au total. De nombreux distributeurs étaient intéressés pour les racheter - comme Leclerc et Système U, mais aussi Lidl et Carrefour, regroupés dans une offre conjointe. Ce sont finalement Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan qui sont entrés en négociations exclusives pour reprendre les points de vente. Une opération redoutée par ses salariés qui pourrait redessiner le paysage de la grande distribution en France.