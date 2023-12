Cas de figure jamais connu auparavant : négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE en pleine guerre

information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 09:28

Les dirigeants de l'UE ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, une décision aussitôt saluée comme une "victoire" par son président Volodymyr Zelensky. Les dirigeants de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé "d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie", a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. "Un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent", a-t-il ajouté. Cette décision, qui semblait pourtant hors d'atteinte en raison de l'opposition de la Hongrie, a aussitôt été saluée par M. Zelensky: "C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort", a-t-il lancé sur X. Pour une analyse approfondie et une perspective plus profonde de la décision historique de l'UE de d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, Claire Hilderbrandt de FRANCE 24 reçoit Georges Mink, Directeur de recherche au CNRS émérite à l’Institut des Sciences sociales du politique, professor au Collège d’Europe (Natolin-Varsovie) et président de l’ICCEES (International Council for Central and East European Studies).