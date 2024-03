Carlos Moedas, maire de Lisbonne : "Il faut être modérés, mais agressifs dans notre modération"

information fournie par France 24 • 15/03/2024 à 16:40

Au Portugal, le centre-droit a remporté d’une courte tête les élections législatives anticipées du 10 mars, mettant fin à hui années de gouvernement socialiste. Mais cette coalition menée par le Parti social-démocrate n’est pas en mesure de former une majorité à elle seule. Elle exclut néanmoins de s’allier au parti d’extrême droite Chega, qui connaît une ascension fulgurante et frôle les 20 % des votes. Nous recevons Carlos Moedas, le maire de centre-droit de Lisbonne, qui avait déjà arraché la ville aux socialistes à la surprise générale en 2021. Il salue ce "changement de cycle", mais regrette la montée de l’extrême-droite, alimentée par "un vote du désespoir" et de "révolte".