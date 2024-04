information fournie par France 24 • 22/04/2024 à 15:17

À l’occasion de la Journée de la Terre, on vous parle de la transition énergétique et de comment mieux capter l’énergie du soleil. Les panneaux photovoltaïques sont utilisés depuis les années 1970, mais leur adoption à travers le monde reste limitée à cause des défis techniques, de l’intermittence due aux intempéries et au cycle jour/nuit. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, les scientifiques cherchent à capter l’énergie du soleil depuis l’espace. Mais est-ce une solution prometteuse?