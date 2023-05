Cannes 2023 : Sean Penn & Tye Sheridan dans le film en compétition "Black Flies"

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 21:01

Aujourd'hui à Cannes, c'est Sean Penn qui est venu monter les marches pour “Black Flies”, présenté en compétition. L’acteur américain est un habitué de la Croisette. Il a présenté neuf films en compétition, reçu le Prix d’interprétation masculine en 1997 pour “She is so lovely” et été président du jury en 2008. Pour lui donner la réplique dans “Black Flies”, l’acteur Tye Sheridan. Ensemble il joue une équipe d’ambulanciers en service dans le Bronx à New York. Nous avons pu rencontrer Tye Sheridan et le réalisateur Jean-Stéphane Sauvaire lors de ce qu’on appelle un "junket".

Au programme également : “Les herbes sèches” du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, lauréat en 2014, et une interview avec l'actrice Aja Naomi King, révélée par la série "Murder".