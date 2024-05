Canada : le Québec craint une "crise humanitaire" face à l'augmentation des demandes d'asile

information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 12:11

En l'espace d'un an, les demandes d’asile au Canada ont bondi de 56 %. Dans une lettre officielle adressée au Premier ministre Justin Trudeau, le Premier ministre du Québec François Legault assure que "la situation [au Québec] est devenue insoutenable", la province déclarant recevoir 55 % des demandeurs d’asile du pays. Avec des services publics à bout de souffle, le gouvernement provincial réclame plus d'un milliard de dollars à Ottawa et "les pleins pouvoirs" en matière d’immigration, assurant être au bord d’une "crise humanitaire". Sur le terrain, les conditions d’accueil et d’hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d’asile se détériorent. Reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.