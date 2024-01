information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 12:28

A l'issue de la phase de poules, la Coupe d'Afrique des Nations livre son lot de matches spectaculaires... et de surprises. Ainsi l'Algérie, éliminée prématurément, limoge son sélectionneur, tout comme la Côte d'Ivoire qui garde elle, pourtant, un pied dans la compétition. Sanction logique ou sévérité prématurée? On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.