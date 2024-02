information fournie par France 24 • 03/02/2024 à 18:22

Le quart de finale de CAN 2024 qui se joue ce samedi 03 février entre le Mali et la Côte d’Ivoire est un derby entre deux pays voisins très proches géographiquement et culturellement. Une proximité louée par les principaux acteurs de la rencontre, qui espèrent que le match sera une belle fête même si l’enjeu d’une demi-finale pourrait exacerber les tensions. L'analyse de Cédric Ferreira depuis Bouaké.