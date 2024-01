information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 10:37

C'est un match qu'aucune des deux équipes n'avait envie de perdre. Un derby entre deux pays proches géographiquement et culturellement. Le match Sénégal-Guinée comptant pour la 3ème journée de la CAN a été suivi avec beaucoup de passion par les supporters deux pays. À Dakar nos reporters ont suivi la partie dans une famille mixte entre sœurs qui supportent d'un côté les lions de la Teranga et de l'autre le Syli national.