CAN 2024 : pression pour les marocains, favoris après leur performance lors de la dernière Coupe du monde

information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 17:25

Les Marocains sont très attendus lors de cette CAN qui s'ouvre ce mardi pour eux. Ils affronteront la Tanzanie, la RD Congo et la Zambie en phase de poules. Ils tenteront de remporter une deuxième Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976. Mais la route sera, comme souvent en Coupe d’Afrique des nations, longue et difficile. Battu après prolongation en quart de finale de la dernière CAN par l’Égypte, une nouvelle sortie prématurée avant la finale serait vécue comme un échec par le Maroc. Les précisions de Cédric Ferreira depuis Abidjan pour France 24.