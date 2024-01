CAN 2024 : Mohamed Salah, le pharaon égyptien qui a promis de remporter le titre de champion d'Afrique

information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 11:17

Les Pharaons de Mohamed Salah ont fait match nul dimanche face au Mozambique pour leur entrée en lice dans le groupe B de la CAN 2024 (1-2). Le septuple champion a égalisé sur un penalty de Salah dans le temps additionnel. L'Egypte s'est rattrapée in-extremis, la compétition s'annonce plus dur que prévu pour la sélection égyptienne et son capitaine Mohamed Salah. L'attaquant vedette de Liverpool est déjà une immense star dans son pays, il ne lui reste qu’à conquérir le titre de champion d’Afrique.