information fournie par France 24 • 03/02/2024 à 21:13

Pourtant menée par le Mali et longtemps réduite à 10, la Côte d'Ivoire a eu les ressources pour arracher les prolongations grâce à Adingra. Alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but, Oumar Diakité a marqué dans les dernières secondes, et a même été exclu pour avoir retiré son maillot et donc pris un 2e jaune. Prochaine étape, la RD Congo pour les demies. Les précisions de Cédric Ferreira en direct de Bouaké pour France 24.