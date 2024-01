information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 17:21

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 aura lieu samedi 13 janvier. La compétition va se jouer dans cinq villes de la Côte d'Ivoire : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro. Un mois de matchs, des frissons et d'enjeux. Les premières équipes sont arrivées sur place.