Cameroun : enquête sur la mort de Martinez Zogo, deux agents du contre-espionnage camerounais incarcérés

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 10:51

Les deux hommes appartiennent à la division des télécommunications de la DGRE. Ils ont pendant plusieurs jours, "tracé" les mouvements de Martinez Zogo.

Pour rappel, le journaliste Matinez Zogo avait été enlevé le 17 janvier dernier devant un poste de gendarmerie, et son corps sans vie en état de décomposition avancée et portant des traces de torture avaient été retrouve 5 jours plus tard sur un terrain vague à la périphérie de Yaoundé.