information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 10:12

Un incendie incontrôlable dans le nord de la Californie est devenu en trois jours l'un des plus importants jamais enregistrés dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis. L'incendie, qui a contraint plus de 4 000 personnes à évacuer, s'est déclaré dans une zone rurale et montagneuse près de la petite ville de Chico, à environ 145 kilomètres au nord de Sacramento, la capitale de cet Etat.