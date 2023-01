Burkina Faso : une ONG accuse des supplétifs de l'armée d'avoir massacré 28 civils

information fournie par France 24 • 03/01/2023 à 23:27

Au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés par une ONG d'avoir tué 28 personnes dans le nord-ouest du pays la veille du Nouvel An. Les autorités burkinabè, qui ont reconnu le massacre et exprimé leur solidarité avec les familles des victimes, n'ont pas établi de responsabilité mais ont annoncé l'ouverture d'une enquête. L'analyse de Kalidou Sy, journaliste France 24 et ancien correspondant à Ouagadougou.