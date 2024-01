information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 16:09

Dans un rapport publié jeudi 25 janvier, Human Rights Watch (HRW) a accusé l'armée du Burkina Faso d'avoir tué au moins 60 civils dans des frappes de drones présentées par le gouvernement comme ayant ciblé des combattants jihadistes. HRW assure avoir interviewé des dizaines de témoins entre septembre et novembre 2023, et analysé des photographies, des vidéos et des images satellites pour cette enquête. Les précisions de Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel.