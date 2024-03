Bruce Dickinson : le retour de la star d'Iron Maiden

information fournie par France 24 • 26/03/2024 à 13:11

Louise Dupont revient sur le retour de Bruce Dickinson. Le chanteur du groupe de heavy métal légendaire Iron Maiden sort un nouvel album solo, le premier en vingt ans, The Mandrake project". Egalement au programme de cette émission, une voix qui n'est pas passée inaperçue. Notamment lors des auditions pour la saison treize de "The Voice". Entre Liban et France, entre rap et chanson française rencontre avec celle qui se fait appeler "Vernis rouge" et a déjà cumulé plusieurs millions de vues pour sa reprise très personnelle de "Bande organisée".