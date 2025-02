information fournie par France 24 • 11/02/2025 à 15:30

Dans ce numéro, rencontre avec toute l'équipe de "Bridget Jones : folle de lui", lors de l'avant-première parisienne. Dans ce quatrième volet de la saga, Renée Zellweger, absente des écrans depuis près de six ans, incarne à nouveau la célibataire la plus attachante du cinéma. Au fil des années, la trentenaire maladroite est devenue quinquagénaire et veuve, mais elle est toujours en quête d'amour !