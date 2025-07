Brick & Lace, les légendaires

information fournie par France 24 • 25/07/2025 à 17:16

Rendez-vous avec le groupe jamaïcain féminin le plus populaire au monde : Brick & Lace. En 20 ans de carrière, Nailah et Nyanda cumulent plus d’un milliard de vues de leurs titres sur YouTube, notamment grâce aux hits "Love Is Wicked" et "Light It Up" (feat. Major Lazer). Retour sur leur enfance en Jamaïque, leur expérience dans l’industrie musicale et les difficultés à concilier carrière et vie de famille, ainsi que leurs projets et leur vision du monde.