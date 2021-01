Brésil : les damnés du plomb de Santo Amaro

France 24 • 21/01/2021 à 16:16

Au Brésil, au cœur de l'Etat de Bahia, la petite ville de Santo Amaro est le théâtre d'une tragédie humaine et environnementale qui dure depuis trop longtemps. Une fonderie de plomb qui s'y était installé dans les années 60, et qui a fermé ses portes dans les années 90, continue d'intoxiquer ses habitants, emportés par des maladies liées à l'exposition au plomb. Leur permettre d'obtenir une digne compensation : c'est le combat que mène sans relâche Adailson Pereira Moura, ancien salarié de l'usine, qu'ont rencontré nos correspondants. Reportage de Pierre Le Duff et Louise Raulais.