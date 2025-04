Brésil : les cultes d’origine africaine victimes de la "guerre sainte" des évangélistes

information fournie par France 24 • 01/04/2025 à 10:59

Selon le ministère des droits humains, en 2024 le Brésil a enregistré une hausse de près de 70% en un an des cas de discriminations et d’attaques contre des pratiques religieuses. Les principales victimes sont les cultes d’origine africaine, comme l'Umbanda et le Candomblé. Leurs pratiquants sont menacés et leurs lieux de culte sont détruits ou saccagés. Une intolérance alimentée par des branches de la religion évangélique, les églises pentecôtistes et néo-pentecôtistes, dont le nombre a explosé au Brésil ces dernières années. Un reportage de Louise Raulais.