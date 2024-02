information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 18:04

La fête est officiellement déclarée à Rio de Janeiro, au Brésil, où débute ce vendredi le carnaval le plus célèbre au monde. Presque tous les hôtels affichent complet, et les touristes affluent du monde entier. Une aubaine pour l'économie du pays, boostée par une année de carnaval particulièrement robuste, qui crée plus de 70 000 emplois, et génère 1,8 milliards de recettes.