Les partisans de Jaïr Bolsonaro ont mis à sac les lieux du pouvoir au Brésil. Simples scènes de vandalisme sans lendemain ou tentative de coup d'état ? On va plus loin avec Anne Nivat, Fanny Lothaire et Baptiste Fallevoz. Avec aussi les derniers évènements de la guerre en Ukraine.