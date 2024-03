information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 10:00

En plein cœur de la plus grande métropole sud-américaine, São Paulo et ses 12 millions d’habitants, la Cracolandia – littéralement le pays du crack – est un territoire fréquenté et habité par des sans-abris et consommateurs de drogue. Face au manque de politiques publiques de la ville de São Paulo, les associations se sont organisées depuis de nombreuses années pour apporter nourriture, dignité, travail et distraction à ces personnes en situation de grande précarité.