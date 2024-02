Brésil: explosion des cas de dengue en attendant la vaccination

information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 11:03

Le Brésil est confronté à une explosion des cas de dengue en ce début d'année, avec quatre fois plus de personnes infectées qu'en 2023 sur la même période en raison notamment des fortes chaleurs. En cause, la chaleur et la prolifération des moustiques. Les hôpitaux commencent des campagnes de vaccination mais sont dépassés par le nombre de cas. Sao Paulo et Rio de Janeiro, les deux villes les plus peuplées du Brésil, ont annoncé des mesures pour faire face à l'explosion des cas à l'approche du carnaval.