Brésil : au cœur du carnaval "alternatif" dans les quartiers populaires de Rio

information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 12:06

Le carnaval de Rio bat son plein, et loin des défilés ou du carnaval de rue classique des quartiers touristiques, il existe un carnaval alternatif des quartiers populaires de Rio. Une sorte de « contre carnaval » où les participants démontrent leur force en tapant fort sur le sol avec une balle attachée à un bâton. Le Bate bola est devenu patrimoine culturel de Rio de Janeiro en 2012. Il existe en tout près de 700 groupes de Bate Bola dans toute la ville et depuis quelques années, des femmes s’invitent dans ce monde d’hommes. Reportage de Fanny Lothaire, Louise Raulais, Aliénor de Matos et Alan Lima.