BoursoLive : à la découverte des métiers de L'Oréal

information fournie par Boursorama • 04/12/2023 à 10:41

Leader des cosmétiques, groupe mondial plus que centenaire et deuxième capitalisation du CAC 40, L'Oréal est un fleuron français incontournable tant pour les consommateurs que les investisseurs.

Mais au-delà des produits iconiques et de la forte image de marque du groupe, L'Oréal affiche également une grande diversité de métiers et une efficacité industrielle remarquable.

En direct sur le plateau de ce Boursolive initialement diffusé le vendredi 1er décembre, Antoine Vanlaeys, directeur général opérations de L'Oréal est rentré dans le détail de ces différents métiers et a expliqué comment le géant des cosmétiques réussit à créer de la valeur même quand les conditions économiques ne sont pas au rendez-vous.

Il a également illustré de façon concrète - via les initiatives, les projets et les réalisations - comment performance financière et extra financière avancent main dans la main au service de la raison d'être du groupe : «Créer la beauté qui fait avancer le monde.»