information fournie par France 24 • 25/03/2025 à 07:54

A la Une de la presse, ce mardi 25 mars, la bourde du Pentagone, qui a envoyé par erreur un plan détaillé de frappes aériennes contre les Houthis du Yémen à un journaliste américain, et la grosse colère de Donald Trump provoquée… par un portait de lui. La visite controversée de l’épouse du vice-président américain au Groenland, et celle, tout aussi controversée, de deux représentants de l’extrême-droite française en Israël. Et la sexualité fascinante des poux rongeurs de langue.