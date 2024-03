"Boum minier" au Québec : l'exploration des sols ouverte à tous divise la population

information fournie par France 24 • 26/03/2024 à 10:54

Dans l’est du Canada, la province du Québec est portée par une demande urgente en matières premières. Graphite et phosphate sont particulièrement recherchés, notamment pour la production de batteries de véhicules électriques. Résultat : des dizaines milliers de permis d’exploration des sols ont été délivrés en seulement quelques mois. Une nouvelle “ruée vers l’or” qui prend de cours la législation et les résidents, dont les maisons et jardins sont parfois situés sur les sites potentiels d’exploration. Au Québec, pour moins de 75 dollars, chacun peut s’offrir le droit de fouiller une superficie allant jusqu’à 50 hectares, en utilisant un registre en ligne administré par le ministère des Ressources naturelles et des forêts. ONG et universitaires appellent à une régulation urgente du secteur minier. Reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.