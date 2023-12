information fournie par BoursoBank Clients • 09/12/2023 à 09:00

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : le gel des tarifs des trains Ouigo et Intercités de la SNCF en 2024 ; le bras de fer entre la Mairie de Paris et le gouvernement sur la baisse de la limitation de vitesse de 70km/h à 50km/h sur le périphérique parisien ; et pour finir la fin de la carte verte en avril 2024.