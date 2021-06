France 24 • 01/06/2021 à 20:15

Boris Vallaud, député des Landes, porte-parole et responsable du projet présidentiel du Parti socialiste, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique". Ensemble, ils reviennent sur les élections régionales, le front républicain face au Rassemblement national et l'identité du PS.