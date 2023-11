information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 16:52

Le média 100% vidéo de l’audiovisuel public français, Culture Prime, a 5 ans. Pour l’occasion, Julien Fanciuli et Vincent Roux reviennent sur deux des vidéos les plus marquantes réalisée par France 24 et RFI. La peintre et sculptrice Olga Yaméogo et le danseur et chorégraphe Bolewa Sabourin reviennent tous deux sur ce que ces vidéos ont changé dans leur carrière ou leur engagement, et nous disent ce qu’ils sont devenus depuis.