"Bolero" : Raphaël Personnaz dans la peau de Maurice Ravel

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 14:50

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. D'abord, une plongée dans la vie de Maurice Ravel et la composition d'un des morceaux les plus célèbres de la musique classique avec le film d'Anne Fontaine, "Bolero", porté par Raphaël Personnaz et Doria Tillier. Également à voir en salles, "La salle des profs", film allemand en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger, réalisé par İlker Çatak. Et "Inchallah un fils" d'Amjad Al Rasheed, un thriller social sur les rouages de la société jordanienne encore très patriarcale.