information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 16:44

En France, les brasseries génèrent plus de 600 000 tonnes de déchets de céréales chaque année. Un gâchis ? Plus maintenant. Ces résidus peuvent désormais être utilisés pour fabriquer de la farine riche en fibres, des pâtisseries diététiques recommandées pour les diabétiques… et même du mobilier écoresponsable.