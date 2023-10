Biopiraterie et biocommerce éthique : les savoirs spoliés des communautés autochtones

information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 13:18

L’ONU parle de "mésappropriation". En langage commun, on parle de "biopiraterie". Il s'agit du pillage par les entreprises, généralement des pays du Nord, des savoirs ancestraux des communautés autochtones : ressources génétiques, semences, médecines, connaissances traditionnelles de la faune et de la flore. Le protocole de Nagoya de 2010 est censé protéger ces communautés, mais la biopiraterie n’a pas disparue. Pierre Johnson, chercheur en économie écologique et auteur de "Biopiraterie : quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ?" (éd. Charles Leopold Mayer), est notre invité.