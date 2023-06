information fournie par France 24 • 19/06/2023 à 18:04

À l’occasion de l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, gros plan sur le biomimétisme. Cette démarche consiste à puiser dans la nature des propriétés essentielles pour concevoir de nouvelles technologies. Et elle vise, dans le secteur aéronautique, à améliorer la performance et à réduire l'empreinte carbone des avions.