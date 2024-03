information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 10:58

Elles sont compétitives, "propres" et contribuent à la santé planétaire. C’est l’ADN des entreprises régénératives. Concrètement, ces entreprises minimisent les impacts négatifs de leur cœur de métier et développent des activités complémentaires en collaboration avec la nature. Une solution testée et approuvée par Pochéco, un papetier du Nord de la France.