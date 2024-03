information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 10:00

La quinzaine de primaires du Super Tuesday devrait consacrer l'inévitabilité d'un match-retour Biden-Trump à l'occasion de la prochaine élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Comment ces deux candidat, dont l'opinion ne veut pas si l'on en croit les sondages, sont-ils parvenus à empêcher toute alternative dans leurs camps respectifs ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Bruno Daroux et Matthieu Mabin à Washington.