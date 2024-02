Bercy au chevet des agriculteurs, la filière laitière divisée sur le prix plancher

information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 23:04

Bruno Le Maire et Marc Fesneau ont reçu à Bercy fisc, banques, assureurs et Mutualité sociale agricole pour trouver des solutions pour les exploitations agricoles en difficulté. Parmi les mesures annoncées : la possibilité de retarder d'un an le paiement de leur dette bancaire, le rééchelonnement des dettes jusqu’à 3 ans et des prêts à taux préférentiels, voire entre 0 et 2,5% pour les entreprises en grande difficulté. Au Salon de l'Agriculture, le stand de Lactalis a été visé par des protestataires qui accusent le géant agroalimentaire de ne pas les rémunérer correctement. Mais la création d'un "prix plancher" ne convainc pas non plus les producteurs et productrices de lait, qui s'inquiètent de ses effets secondaires.