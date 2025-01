information fournie par France 24 • 30/01/2025 à 11:24

Dans un entretien accordé à France 24, l'historien Benjamin Stora revient sur la crise diplomatique inédite entre Paris et Alger. Alors que la commission mixte d'historiens algériens et français qu'il dirige n'avance plus dans son travail sur la mémoire de la colonisation, le spécialiste de l'histoire algérienne plaide pour une reprise du travail mémoriel, fondamental pour les mémoires blessées et la jeune génération des deux pays.