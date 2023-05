information fournie par France 24 • 24/05/2023 à 09:51

En s'en prenant à la région de Belgorod, des groupes armés ralliés à Kiev portent la menace sur le territoire russe. Un tournant dans la guerre telle que la perçoivent les citoyens russes ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi, Gauthier Rybinski et Gulliver Cragg à Kiev.