information fournie par France 24 • 28/11/2023 à 15:25

Depuis les attaques du Hamas, le dialogue est devenu une nécessité urgente. C'est particulièrement vrai dans les écoles, où les jeunes sont confrontés à un monde de plus en plus complexe et divisé. À Molenbeek, en Belgique, un coach palestinien a été recruté pour aider les élèves à apaiser les tensions et à construire des relations plus harmonieuses. Reportage.