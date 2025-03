information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 19:15

Ali Laïdi reçoit Florence Robin, présidente et cofondatrice avec Maxime Di Meglio de Limatech, une startup qui fabrique des batteries à base de lithium, de fer et de phosphate pour l'aéronautique et la défense. Plus légères et performantes, ces batteries pourraient accélérer la transition énergétique des avions.